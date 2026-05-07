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Fifa anuncia fim de sua histórica parceria com a Panini

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AFP
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Repórter
07/05/2026 22:44

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A Fifa encerrará mais de meio século de parceria com a empresa italiana Panini, criadora dos icônicos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, substituindo-a pela americana Fanatics a partir de 2031. 

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A Fifa e a Fanatics assinaram um acordo de licenciamento exclusivo de longo prazo "tanto para colecionáveis físicos quanto digitais, incluindo cards colecionáveis e figurinhas", anunciou a entidade que comanda o futebol mundial em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (7). 

"Graças a esta colaboração, serão oferecidos aos torcedores novos produtos, como o programa de emblemas para camisas", observou o comunicado. 

O acordo com a Fanatics, cujas atividades comerciais variam de cards colecionáveis a apostas esportivas, marca o fim de uma colaboração de seis décadas com a Panini, empresa sediada em Modena. 

Fundada no início da década de 1960 pelos quatro irmãos Panini, a empresa detém os direitos exclusivos junto à Fifa para os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo desde 1970.

A última edição do Mundial sob esta parceria será o torneio de 2030, que será sediado por Marrocos, Portugal e Espanha. 

A Panini não respondeu aos pedidos de comentário da AFP. 

Por sua vez, Michael Rubin, fundador e CEO da Fanatics, classificou este momento como um "dia histórico" para a empresa. 

"Nenhum outro esporte oferece o potencial de crescimento internacional do futebol", afirmou. 

A Fanatics já é parceira da Fifa na comercialização de produtos para a Copa do Mundo de 2026, que terá início em 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá. 

A expansão desta parceria marca uma nova fase na estratégia da Fifa para se conectar com o público jovem, dando continuidade às suas colaborações com a rede social TikTok e a plataforma YouTube, assim como à sua acreditação de criadores de conteúdo para a cobertura dos jogos durante esta Copa do Mundo.

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cyj/cyb/gbv/ag/aam

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