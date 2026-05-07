Independiente Medellín-Flamengo é interrompido por protestos de torcedores colombianos

A partida entre Deportivo Independiente Medellín e Flamengo, válida pela Copa Libertadores de 2026, foi interrompida nesta quinta-feira (7), na Colômbia, após o surgimento de fumaça no gramado em meio a protestos de torcedores do clube local, conforme observou um fotógrafo da AFP.

O jogo da 4ª rodada do Grupo A teve início na segunda maior cidade da Colômbia por volta das 19h30, horário local (21h30 de Brasília).

Aproximadamente um minuto e meio depois, o árbitro paralisou a partida no Estádio Atanasio Girardot devido a uma cortina de fumaça provocada pelos torcedores. Os jogadores deixaram o campo e se dirigiram aos vestiários.

A torcida do DIM vive, atualmente, uma relação tensa com a diretoria do clube, depois que o proprietário fez gestos provocativos em direção aos torcedores no fim de semana, após a eliminação do time no campeonato nacional.

Um fotógrafo da AFP observou indivíduos nas arquibancadas arremessando artefatos pirotécnicos e ateando fogo a algumas cadeiras do estádio. Policiais estão presentes nas proximidades do setor destinado à torcida organizada.

O Flamengo pode garantir sua vaga nas oitavas de final da competição caso vença esta partida.

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