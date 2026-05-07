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Prefeito de Moscou diz que 20 drones foram derrubados desde início da trégua russa

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AFP
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Repórter
07/05/2026 20:56

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O prefeito de Moscou informou nesta sexta-feira que 20 drones foram destruídos desde a entrada em vigor, à meia-noite local (18h em Brasília) desta quinta-feira (7), de uma trégua de dois dias decretada unilateralmente pela Rússia para as comemorações da vitória da Segunda Guerra Mundial.

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"Drones que se dirigiam a Moscou foram destruídos pelas forças de defensa aérea do Ministério da Defesa", escreveu Sergei Sobyanin na rede social russa Max, ao fazer um balanço das aeronaves não tripuladas derrubadas ao longo da noite: 20 aparelhos no total, segundo uma mensagem difundida a 1h44 de sexta-feira no horário local (19h44 em Brasília).

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bur-jnd/ega/arm/cr/rpr/am

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