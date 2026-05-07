Wall Street fecha no vermelho à espera de avanços diplomáticos entre EUA e Irã

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (7), já que os investidores optaram por esperar novos avanços diplomáticos entre americanos e iranianos.

O Dow Jones caiu 0,63%, o Nasdaq recuou 0,13% e o S&P 500, 0,38%.

"O mercado está um pouco cansado depois de uma alta bastante consistente desde o final de março", resumiu à AFP Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

No início do pregão, o Nasdaq e o S&P 500 atingiram novos máximos pela terceira sessão consecutiva.

No entanto, depois entraram em terreno "negativo enquanto os Estados Unidos esperam a resposta do Irã à proposta [...] da Casa Branca" sobre uma trégua duradoura, destaca José Torres, da Interactive Brokers.

Na quarta-feira, o presidente Donald Trump considerou que um acordo de paz com a República Islâmica era "muito possível", embora tenha ameaçado retomar os bombardeios depois.

O Irã afirmou no mesmo dia que estava "analisando" o plano americano, mas considerou que Washington estava tentando forçar sua "rendição".

Na quarta-feira, os mercados mostraram-se bastante otimistas, mas a falta de anúncios sobre algum tipo de avanço esfriou os ânimos.

As cotações do petróleo recuaram levemente nesta quinta, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram.

Por volta de 20h20 GMT (17h20 em Brasília), o rendimento do título do Tesouro americano com vencimento em dez anos girava em torno de 4,38%, contra 4,35% do fechamento do dia anterior.

Também surgiram preocupações no mercado sobre as consequências econômicas do conflito no Oriente Médio.

"Os resultados empresariais foram sólidos, mas, em algum momento, se a situação no Estreito de Ormuz não for resolvida, acabará prejudicando os lucros das companhias", assegura Tom Cahill.

Os investidores estarão atentos na sexta-feira à publicação do relatório oficial sobre emprego correspondente ao mês de abril nos Estados Unidos.

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