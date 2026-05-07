Valverde sofreu traumatismo craniano em briga com Tchouaméni
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O meio-campista uruguaio Federico Valverde sofreu um "traumatismo cranioencefálico" que o impedirá de jogar no 'El Clásico' no domingo contra o Barcelona, anunciou o Real Madrid nesta quinta-feira (7), apenas algumas horas depois de a imprensa noticiar sobre uma briga com seu companheiro de equipe Aurélien Tchouaméni.
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"Após exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada um traumatismo cranioencefálico. Valverde encontra-se atualmente em casa, em bom estado, e deverá permanecer em repouso por 10 a 14 dias, em conformidade com os protocolos médicos para este diagnóstico", explicou o clube em um breve comunicado.
Segundo a imprensa espanhola, Valverde precisou ser levado a um hospital - acompanhado por seu treinador, Álvaro Arbeloa — para receber pontos em um ferimento na cabeça sofrido durante a briga com Tchouaméni.
Em LaLiga, o Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação, 11 pontos atrás do líder Barcelona, faltando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato.
O Barça pode garantir matematicamente o bicampeonato espanhol com três rodadas de antecedência se conseguir um empate no domingo no 'El Clásico' contra o time madridista, no Camp Nou.
Os dois jogadores já haviam se envolvido em um incidente acalorado durante o treino de quarta-feira, chegando a ficar cara a cara, embora sem trocar agressões físicas.
Mas a situação chegou ao limite nesta quinta-feira, quando o jornal 'Marca' revelou o que havia ocorrido após o treino do dia, que levou Valverde a receber atendimento em um hospital próximo às instalações do clube em Valdebebas.
Segundo o jornal esportivo 'Marca', que noticiou o caso em primeira mão, o ferimento sofrido por Valverde foi, de fato, resultado do incidente, mas ocorreu de forma "inadvertida" e "não foi diretamente causada por um golpe de Tchouaméni".
O jornal 'El País, de Montevidéu, citou fontes próximas ao meio-campista uruguaio que indicaram que 'El Pajarito' sofreu a lesão em decorrência de uma briga e um choque com uma mesa.
Em um comunicado separado divulgado nesta quinta-feira, o Real Madrid também anunciou a abertura de processo disciplinar contra Valverde e Tchouaméni em relação aos "acontecimentos" desta quinta-feira, sem especificar a natureza dos referidos acontecimentos.
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dr/ma/aam