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Valverde é levado para hospital após briga com Tchouaméni em treino do Real Madrid

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AFP
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Repórter
07/05/2026 14:52

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O meio-campista uruguaio Fede Valverde foi levado ao hospital após um violento desentendimento com seu companheiro de equipe francês, Aurélien Tchouaméni, depois do treino do Real Madrid nesta quinta-feira (7), segundo relatos de diversos veículos da imprensa espanhola. 

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O jogador da seleção uruguaia foi acompanhado até a unidade médica, localizada nas proximidades do centro de treinamento do clube, em Valdebebas, pelo técnico Álvaro Arbeloa, e precisou levar pontos para fechar um ferimento no rosto, de acordo com as mesmas fontes. 

Os dois jogadores já haviam se envolvido em um incidente acalorado durante o treino de quarta-feira, chegando a ficar cara a cara, embora sem trocar agressões físicas, mas a tensão se estendeu até esta quinta-feira, quando finalmente explodiu após o término da sessão de treinamento. 

Segundo o jornal esportivo 'Marca', que noticiou o caso em primeira mão, o ferimento sofrido por Valverde foi, de fato, resultado do incidente, mas ocorreu de forma "inadvertida" e "não foi diretamente causada por um golpe de Tchouaméni".

Nem o Real Madrid nem os agentes dos jogadores quiseram comentar o incidente ao serem procurados pela AFP. 

Relatos da imprensa espanhola sobre os acontecimentos do dia sugerem que Valverde se recusou a apertar a mão de Tchouaméni antes do treino, em decorrência do que havia ocorrido na quarta-feira, e que a própria sessão de treinos foi marcada por entradas violentas. 

Esse desentendimento ocorre em um momento difícil para o Real Madrid, que está prestes a encerrar uma segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante.

Eliminado da Copa do Rei pelo Albacete (da 2ª Divisão) e da Liga dos Campeões da Uefa pelo Bayern de Munique nas quartas de final, o time 'merengue' tem poucas chances de conquistar o Campeonato Espanhol. 

Em LaLiga, o Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação, 11 pontos atrás do líder Barcelona, faltando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato. 

O Barça pode garantir matematicamente o bicampeonato espanhol se conseguir um empate no domingo no 'El Clásico' contra o Real Madrid, no Camp Nou.

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rbs/dr/mcd/aam

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