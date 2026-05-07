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Cinco detidos no Peru por pertencerem a uma rede internacional de pornografia infantil

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AFP
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Repórter
07/05/2026 14:52

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A polícia peruana prendeu cinco pessoas, nesta quinta-feira (7), acusadas de pertencerem a uma rede internacional de pornografia infantil com atuação na Europa e nas Américas, informou a instituição à AFP. 

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A operação ocorreu durante a madrugada em três distritos de Lima e nas regiões de Tacna e San Martín. 

"Cinco pessoas foram presas por serem membros desta rede internacional dedicada à pornografia infantil", disse à AFP o general Eric Ángeles, chefe da divisão de Investigação de Crimes Cibernéticos. 

"Dentro desta rede criminosa, foram identificadas 142 pessoas de 13 países, tanto das Américas quanto da Europa", que acessavam conteúdo sexual por meio de um grupo de bate-papo em um aplicativo de mensagens, indicou o oficial. 

Ángeles afirmou que vídeos de crianças menores de 14 anos foram encontrados durante a operação policial. As imagens estavam sendo armazenadas para distribuição em um canal do WhatsApp administrado por um cidadão nicaraguense, segundo a investigação. 

O caso surgiu de um alerta internacional emitido pela polícia colombiana, que relatou que números de telefone no Peru estavam compartilhando conteúdo explícito e ilegal em um grupo de bate-papo, informou a polícia. 

No Peru, crimes de pornografia infantil são punidos com até 15 anos de prisão.

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cm/ljc/dga/aa

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