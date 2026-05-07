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Rússia insta moradores de Kiev a abandonar a cidade devido a possíveis 'ataques de represália'

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AFP
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Repórter
07/05/2026 14:16

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O Ministério da Defesa da Rússia instou, nesta quinta-feira (7), os moradores de Kiev a deixarem a cidade, antecipando possíveis represálias caso a Ucrânia viole o cessar-fogo unilateral declarado por Moscou para as comemorações de 9 de maio. 

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O Ministério das Relações Exteriores da Rússia já havia solicitado, no dia anterior, que as embaixadas estrangeiras retirassem seus funcionários e cidadãos da capital ucraniana, prevendo um inevitável "ataque de retaliação" caso a Ucrânia interrompa as comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista no final da Segunda Guerra Mundial. 

"Relembramos à população civil de Kiev e aos funcionários das missões diplomáticas estrangeiras a necessidade de deixarem a cidade a tempo", declarou o Ministério da Defesa russo em um comunicado nesta quinta-feira, prometendo uma resposta em caso de ataque ucraniano.

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bur/pdw/bds/an/dbh/aa

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