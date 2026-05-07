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Zelensky recomenda que líderes estrangeiros não compareçam ao desfile de 9 de maio em Moscou

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Repórter
07/05/2026 13:44

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou nesta quinta-feira (7) que os aliados da Rússia não deveriam comparecer ao desfile militar de 9 de maio em Moscou, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. 

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"Também recebemos mensagens de alguns Estados próximos à Rússia, afirmando que seus representantes planejam estar em Moscou. Um desejo estranho (...) neste momento. Não recomendamos", disse ele em seu pronunciamento à noite. 

A Rússia celebra o Dia da Vitória todos os anos com um grande desfile na Praça Vermelha, em Moscou. Nesse contexto, o presidente Vladimir Putin declarou um cessar-fogo unilateral com a Ucrânia para os dias 8 e 9 de maio.

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bur-asy/jj/dbh/jvb/an/aa

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