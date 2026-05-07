Líbano e Israel realizarão novas negociações em Washington em 14 e 15 de maio
O Líbano e Israel realizarão uma nova rodada de negociações nos dias 14 e 15 de maio em Washington para buscar um acordo de paz, apesar de um novo ataque israelense contra o Hezbollah, disse um funcionário americano nesta quinta-feira (7).
"Haverá negociações entre o Líbano e Israel nas próximas quinta e sexta-feira em Washington", disse um funcionário do Departamento de Estado sob condição de anonimato.
sct/acb/ad/nn/aa