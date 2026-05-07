Cerca de 1.500 navios estão 'presos' por conflito no Golfo, segundo OMI

AFP
AFP
07/05/2026 12:09

Cerca de 1.500 embarcações e suas tripulações permanecem "presas" no Golfo devido ao bloqueio do Irã no Estreito de Ormuz, informou o secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, no Panamá nesta quinta-feira (7).

A guerra no Oriente Médio, desencadeada pelo ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro, provocou represálias de Teerã em vários países da região e o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma rota comercial estratégica.

"Neste momento, temos aproximadamente 20.000 tripulantes e cerca de 1.500 navios presos", afirmou Domínguez no início da Convenção Marítima das Américas.

jjr/axm/yr/aa

