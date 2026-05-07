Centena de detidos em Paris por incidentes após vitória do PSG

Cerca de 100 pessoas, entre elas vários menores, foram detidas em Paris nos incidentes após a classificação do PSG para a final da Liga dos Campeões, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (7).

Após a vitória do PSG, eliminando o Bayern de Munique (1 a 1 após o 5 a 4 do jogo de ida), houve confrontos e tumultos durante a noite, que deixaram 34 pessoas feridas, segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez.

"Condeno veementemente essas desordens, que infelizmente se tornaram habituais nas noites de vitória do PSG", lamentou Nuñez no canal CNews, esclarecendo que há um ferido grave devido a um morteiro de artilharia.

A Procuradoria de Paris indicou que 95 pessoas, entre elas nove menores parisienses, foram detidas e colocadas sob custódia policial, assim como outros 14 menores que não residem na capital.

A final europeia será disputada em 30 de maio em Budapeste, e o PSG de Luis Enrique enfrentará outro clube com técnico espanhol, o Arsenal de Mikel Arteta, que na terça-feira (5) eliminou o Atlético de Madrid.

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