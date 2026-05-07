Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA diz que conversa entre Leão XIV e Rubio foi 'amistosa e construtiva'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/05/2026 09:48

compartilhe

SIGA

A conversa entre o papa Leão XIV e o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi "amigável e construtiva", indicou uma fonte do Departamento de Estado, apesar do recente ataque do presidente Donald Trump contra o sumo pontífice. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A audiência, que durou cerca de 45 minutos, "ressaltou a solidez das relações entre os Estados Unidos e a Santa Sé, além do compromisso comum de ambos em favor da paz e da dignidade humana", afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lb-cmk/tsz/hba/meb/erl/jc

Tópicos relacionados:

diplomacia papa politica religiao vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay