EUA diz que conversa entre Leão XIV e Rubio foi 'amistosa e construtiva'

A conversa entre o papa Leão XIV e o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi "amigável e construtiva", indicou uma fonte do Departamento de Estado, apesar do recente ataque do presidente Donald Trump contra o sumo pontífice.

A audiência, que durou cerca de 45 minutos, "ressaltou a solidez das relações entre os Estados Unidos e a Santa Sé, além do compromisso comum de ambos em favor da paz e da dignidade humana", afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

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