Os filmes na disputa pela Palma de Ouro do 79º Festival de Cannes
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Vinte e dois filmes disputarão a Palma de Ouro na 79ª edição do Festival de Cannes, o maior evento cinematográfico do planeta, que começa na próxima terça-feira (11).
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- "Amarga Navidad", do espanhol Pedro Almodóvar
O cineasta espanhol concorre pela sétima vez ao prêmio máximo do festival com o filme sobre uma diretora de cinema em crise criativa, que se inspira na vida de pessoas próximas para criar suas histórias.
- "La Vie D'Une Femme", da francesa Charline Bourgeois-Taquet
O filme conta a história de Gabrielle, cirurgiã parisiense de cerca de 50 anos totalmente voltada para a sua vida profissional, até que a chegada de uma mulher ao hospital onde trabalha abala o seu equilíbrio pessoal.
- "La Bola Negra", dos espanhóis Javier Calvo e Javier Ambrossi -
Um dos projetos mais aguardados da dupla de cineastas conhecida como os 'Javis', no qual exploram o significado de ser gay em épocas diferentes por meio de três vidas entrelaçadas. O filme é inspirado em uma obra inacabada de Federico García Lorca. O elenco inclui Penélope Cruz e Glenn Close.
- "Coward", do belga Lukas Dhont -
Um drama sobre um jovem soldado que quer demonstrar seu valor no campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Dhont retorna a Cannes pela terceira vez, depois de "Girl" (2018), apresentada na mostra Um Certo Olhar, e "Close" (2022), que disputou a Palma de Ouro.
- "Histoires Parallèles", do iraniano Asghar Farhadi -
Impedido de filmar no Irã, Farhadi - duas vezes vencedor do Oscar - reúne estrelas do cinema francês, como Isabelle Huppert, Vincent Cassel e Catherine Deneuve.
- "Paper tiger", do americano James Gray -
Um thriller protagonizado por Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller sobre dois irmãos que perseguem o sonho americano e acabam presos em uma perigosa rede ligada à máfia russa.
- "Das Getraumte Abenteuer", da alemã Valeska Grisebach -
Depois de apresentar seu terceiro filme, "Western", em uma mostra paralela em 2017, Grisebach disputa a Palma de Ouro este ano com a história de uma mulher que aceita um acordo para ajudar um velho conhecido.
- "Soudain" (Suddenly), do japonês Ryusuke Hamaguchi -
Após o sucesso mundial de "Drive My Car", o cineasta apresenta um filme rodado em França sobre a diretora de uma casa de repouso que estabelece uma amizade com uma artista teatral japonesa.
- "L'Inconnue", do francês Arthur Harari -
O roteirista de "Anatomia de uma Queda", Palma de Ouro em 2023, adapta uma 'graphic novel' que escreveu em conjunto com o irmão, sobre um homem que acorda no corpo de uma misteriosa desconhecida.
- "Garance", da francesa Jeanne Herry -
Com Adèle Exarchopoulos no papel de uma jovem atriz que abusa do álcool.
- "Sheep in the Box", do japonês Hirokazu Kore-eda
Presença habitual no festival, que já venceu a Palma de Ouro em 2018 com "Assunto de Família", Kore-eda apresenta um filme sobre um casal que adota um humanóide.
- "Hope", do sul-coreano Hong-Jin Na -
Um thriller ambientado em uma cidade portuária que começa a registrar uma série de acontecimentos inexplicáveis. O elenco inclui Michael Fassbender e Alicia Vikander.
- "Nagi Notes", do japonês Koji Fukada -
Um longa-metragem ambientado no Japão rural que aborda o encontro entre duas almas solitárias. Em 2016, Fukada ganhou com "Harmonium" o Prémio do Júri na mostra 'Un Certain Regard', a segunda mais importante do festival.
- "Gentle Monster", da austríaca Marie Kreutzer -
Kreutzer é considerada uma das vozes mais sólidas do cinema europeu atual. O filme, protagonizado por Léa Seydoux e Catherine Deneuve, se aprofunda na história de um casal em que um dos membros revela, de maneira repentina, um lado monstruoso.
- "Notre Salut", do francês Emmanuel Marre -
Uma produção sobre a Segunda Guerra Mundial que retrata a vida diária na França ocupada e sob o regime de Vichy.
- "Fjord", do romeno Cristian Mungiu -
Protagonizada por Renate Reinsve, aborda um conflito entre duas famílias em um vilarejo remoto da Noruega. Mungiu venceu a Palma de Ouro em 2007 por "4 Meses, 3 Semanas, 2 Dias".
- "Histoires de la Nuit", da francesa Léa Mysius -
Uma adaptação do romance de Laurent Mauvignier, protagonizada por Benoît Magimel, Monica Bellucci e Hafsia Herzi, que explora os vínculos familiares.
- "Moulin", do húngaro László Nemes -
O diretor do aclamado filme "O Filho de Saul" (Oscar de Melhor Filme Internacional em 2016) retorna a Cannes com uma cinebiografia de Jean Moulin, lendário membro da Resistência Francesa.
- "Fatherland", do polonês Pawel Pawlikowski -
Pawlikowski ("Ida") apresenta um filme em preto e branco que narra o regresso do escritor Thomas Mann à Alemanha em 1945, quando percorre com a filha (Sandra Hüller) parte do país em plena Guerra Fria.
- "The Man I Love", do americano Ira Sachs -
Um filme ambientado na Nova York da década de 1980, protagonizado por Rami Malek, vencedor do Oscar por sua interpretação de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" (2019).
- "El Ser Querido", do espanhol Rodrigo Sorogoyen -
Depois de apresentar "As Bestas" na mostra Cannes Première em 2022, Sorogoyen disputa a Palna de Ouro com uma história sobre a relação complexa entre um famoso cineasta (Javier Bardem) e a sua filha atriz (Victoria Luengo), que voltam a trabalhar juntos após anos de afastamento.
- "Minotaur", do russo Andrey Zvyagintsev -
Cineasta russo exilado e presença frequente em Cannes - onde já foi premiado em várias ocasiões -, Zvyagintsev apresenta um filme sobre como a guerra afeta o dia a dia da burguesia russa.
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meb/es/avl/fp