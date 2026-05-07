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Presidente do Irã se reuniu com líder supremo Mojtaba Khamenei

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Repórter
07/05/2026 08:48

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O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quinta-feira (7) ter se reunido, em uma data não especificada, com o líder supremo Mojtaba Khamenei, que não é visto em público desde sua nomeação no início de março, em plena guerra com Israel e Estados Unidos. 

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"O que mais me marcou nesse encontro foi a visão e a postura humilde e sincera do líder supremo da Revolução Islâmica", declarou Pezeshkian em um vídeo divulgado pela televisão estatal. 

Mojtaba Khamenei, ferido nos bombardeios do primeiro dia da guerra, que tiraram a vida de seu pai e antecessor no cargo, Ali Khamenei, só se manifestou por meio de comunicados desde sua nomeação. 

Sua designação pela Assembleia de Especialistas, um colégio de 88 membros encarregado de escolher o novo guia supremo, foi anunciada na televisão estatal em 9 de março. 

Aos 56 anos, ele sucedeu o pai, assassinado aos 86 anos após mais de três décadas à frente do Irã.

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ap-sbr/vl/pc/avl/jc/aa

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