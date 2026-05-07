China condena à morte com sursis dois ex-ministros da Defesa por corrupção

Um tribunal militar chinês condenou, nesta quinta-feira (7), por corrupção os ex-ministros da Defesa Wei Fenghe e Li Shangfu, que ocuparam o cargo entre 2018 e 2023, à pena de morte com sursis, informou um veículo de imprensa estatal.

Essas são as sentenças mais severas aplicadas a oficiais militares na campanha anticorrupção lançada pelo presidente chinês, Xi Jinping, após sua ascensão ao poder no final de 2012.

Após dois anos de suspensão condicional da pena (sursis), as sentenças de Wei Fenghe (72) e Li Shangfu (68) serão comutadas "para prisão perpétua, sem possibilidade de redução ou liberdade condicional", segundo a agência de notícias Xinhua.

Ambos atuaram na Comissão Militar Central, órgão que supervisiona as Forças Armadas da China, e eram figuras frequentes na televisão.

O tribunal considerou Wei Fenghe culpado de aceitar subornos e Li Shangfu culpado de corrupção ativa e passiva, segundo a Xinhua.

A agência não especificou o valor dos fundos desviados.

Os dois ex-ministros também foram condenados à privação de seus direitos civis e à apreensão de todos os seus bens, acrescentou a Xinhua.

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