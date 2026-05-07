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Assassinato de adolescente a caminho da escola deixa cidade francesa em estado de choque

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Repórter
07/05/2026 06:16

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Uma cidade francesa estava em choque depois que uma adolescente de 14 anos morreu ao ser esfaqueada quando seguia para a escola. 

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A adolescente foi encontrada gravemente ferida na manhã de quarta-feira (6) em uma rua de Fère-en-Tardenois, uma cidade de 2.800 habitantes na região norte da França, informaram as autoridades locais.

Ela morreu em consequência de várias facadas no pescoço antes da chegada dos serviços de emergência.

Um homem de 23 anos foi detido na noite de quarta-feira. O Ministério Público da região informou que o jovem desempregado, que morava com os pais, pode ser um ex-namorado da vítima.

Na manhã de quinta-feira, flores e velas foram colocadas diante da escola do Ensino Médio onde a vítima estudava.

"É absolutamente horrível", disse uma mãe que acompanhava as filhas. "Normalmente elas pegam o ônibus, mas esta manhã eu quis estar com elas", acrescentou. 

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bur-cor-kau/ah-tjc/meb/fp

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