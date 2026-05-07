Toluca goleia Los Angeles FC (4-0) e vai à final da Concachampions

AFP
AFP
07/05/2026 01:02

O Toluca se tornou o segundo finalista da Liga dos Campeões da Concacaf nesta quarta-feira (6) ao golear o Los Angeles FC por 4 a 0, jogando em casa, na partida de volta da semifinal, no México. 

No Estádio Nemesio Diez, em Toluca, o brasileiro Helinho, convertendo um pênalti aos 49 minutos, Everardo López (58'), e o português Paulinho, nos acréscimos (92' e 94') marcaram os gols que permitiram aos 'Diablos Rojos' vencer a partida e o confronto, com um placar agregado de 5 a 2. 

Na final do torneio, em 30 de maio, o Toluca vai receber o Tigres de Monterrey, que eliminou o Nashville SC na terça-feira com um placar agregado de 2 a 0.

Escalações:

Toluca: Luis García - Santiago Simón, Everardo López, Bruno Méndez, Mauricio Isaís (Diego Barbosa, 74') - Franco Romero, Marcel Ruiz - Helinho (Fernando Arce, 82'), Jesús Angulo (Pavel Pérez, 82'), Nicolás Castro (Antonio Briseño, 90+2') - Paulinho. Técnico: Antonio Mohamed.

Los Angeles FC: Hugo Lloris - Sergi Palencia (Artem Smoliakov, 76'), Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Aaron Long (Jeremy Ebobisse, 77'), Jacob Shaffelburg (Ryan Hollingshead, 46') - Mathieu Choiniére (Stephen Eustaquio, 59'), Mark Delgado - Denis Bouanga, Timothy Tillman (David Martínez, 59') - Son Heung-Min. Técnico: Marc dos Santos.

