Fluminense empata com Independiente Rivadavia no fim (1-1) em noite de recorde de Fábio

O Fluminense arrancou um empate no fim nesta quarta-feira (7) pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores de 2026 diante do Independiente Rivadavia, que se tornou a primeira equipe a se classificar para as oitavas de final do torneio, numa noite em que o goleiro Fábio bateu um novo recorde.

No Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, os anfitriões deram continuidade à sua estreia dos sonhos na Libertadores e chegaram aos dez pontos.

O atacante paraguaio Álex Arce, que havia marcado um 'hat-trick' na semana passada, fez o gol de 'La Lepra' como a equipe de Mendoza é conhecida, já no segundo tempo (66') mas quando a torcida esperava o apito final para comemorar, John Kennedy garantiu o gol de empate para o Flu nos descontos (90+1').

Este ponto alivia um pouco a situação do Tricolor, que ainda ocupa a lanterna do Grupo C com apenas dois pontos.

Mais cedo, em Caracas, o boliviano Bolívar também arrancou um empate dramático contra os anfitriões, o Deportivo La Guaira, um resultado que lhes permite permanecer na segunda colocação, com cinco pontos. A equipe venezuelana soma três pontos.

- Fábio, o homem recorde -

Fábio, que, na semana passada, se tornou o jogador mais velho a atuar em uma partida da Libertadores, aos 45 anos e 189 dias de idade, superou Ever Hugo Almeida nesta quarta-feira, se tornando também o atleta com o maior número de jogos disputados na competição.

Almeida, lendário goleiro uruguaio que se naturalizou paraguaio, defendeu o Olimpia de Assunção por quase duas décadas (entre 1973 e 1991) e conquistou os títulos da Libertadores de 1979 e 1990 com o clube. Ele detinha há muito tempo o recorde de maior número de atuações, com 113 jogos.

No entanto, o veterano goleiro brasileiro havia igualado essa marca na semana passada e, nesta quarta-feira, em Mendoza, estabeleceu um novo recorde de atuações: 114 jogos.

Fábio, que fez sua estreia profissional pelo hoje extinto União Bandeirante em 1997, disputou 13 edições da Libertadores, defendendo Vasco (1), Cruzeiro (8) e Fluminense (4), segundo a Conmebol.

Nascido em Nobres, Mato Grosso, Fábio despontou em agosto passado como o jogador com o maior número de partidas disputadas na história do futebol. Naquela ocasião, ele superou o recorde de 1.391 jogos, detido pelo inglês Peter Shilton, segundo os registros do Livro Guinness dos Recordes.

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