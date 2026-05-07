Corinthians arranca empate no fim (1-1) contra o Santa Fe na Libertadores

AFP
AFP
07/05/2026 00:01

O Corinthians ficou mais perto das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026 ao arrancar um empate em 1 a 1 contra o Santa Fe em Bogotá, com um gol nos últimos instantes, resultado que o mantém na liderança do Grupo E. 

Com o inglês Jesse Lingard em campo, o Timão garantiu o empate contra um adversário aguerrido com uma cabeçada de Gustavo Henrique nos acréscimos (90+3'). 

A 2.600 metros de altitude na capital colombiana, 'El Cardenal' abriu o placar no segundo tempo (61') com um gol do destaque da equipe, Hugo Rodallega. 

O Corinthians entrou com força máxima esta partida, em meio à difícil situação que enfrenta no Brasileirão, onde ocupa a zona de rebaixamento. 

Mas o veterano Rodallega, após várias tentativas de longa distância, encontrou espaço na frente do gol e não desperdiçou a chance. 

Com seu faro de gol intacto aos 40 anos, o atacante ficou cara a cara com o goleiro após um passe preciso de Jáder Obrian. O bandeirinha inicialmente sinalizou impedimento, mas o gol foi depois validado pelo VAR. 

Quase no final da partida, Gustavo Henrique silenciou os milhares de torcedores em uma noite fria no Estádio El Campín. 

Embora o clube paulista pudesse ter garantido a vaga na próxima fase com uma vitória, ele permanece na liderança do Grupo E com 10 pontos, à frente de Platense (6), Santa Fe (2) e Peñarol (1).

Escalações:

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo - Helibelton Palacios (Luis Palacios, 79'), Emanuel Olivera (Iván Scarpeta, 57'), Víctor Moreno, Christian Mafla - Daniel Torres, Kilian Toscano (Jhojan Torres, 79'), Yeicar Perlaza (Jáder Obrian, 55'), Nahuel Bustos, Ómar Fernández (Alexis Zapata, 79')- Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

Corinthians: Hugo Souza - Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu - André (Diego da Cruz, 75'), Raniele (André Carillo, 81')- Breno Bidon (Pedro Raúl, 87'), Rodrigo Garro, Jesse Lingard - Yuri Alberto (Kaio César, 87'). Técnico: Fernando Diniz. 

