Ataque ucraniano deixa 13 feridos na cidade russa de Bryansk
compartilheSIGA
Um ataque ucraniano contra edifícios residenciais na cidade fronteiriça russa de Bryansk deixou 13 pessoas feridas, incluindo uma criança, informou o governador regional, Aleksandr Bogomaz, nesta quinta-feira (7, data local).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O ataque noturno danificou dois edifícios residenciais, mais de 20 apartamentos e cerca de 40 veículos, indicou Bogomaz no Telegram.
Os ataques aconteceram antes de uma trégua unilateral declarada pela Rússia em seu conflito com a Ucrânia, nos dias 8 e 9 de maio, por ocasião das celebrações do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial.
A Ucrânia propôs um cessar-fogo a partir de 6 de maio, mas a Rússia o ignorou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-hol/abs/mas/cr/rpr