Seleção mexicana excluirá da Copa do Mundo jogadores que faltarem ao início do período de treinos

A seleção mexicana alertou que excluirá da Copa do Mundo qualquer jogador que não se apresentar para o início da concentração nesta quarta-feira, em meio a reportagens da mídia sugerindo a possível ausência de vários jogadores da seleção que enfrentam compromissos com seus clubes.

'El Tri' transmitiu essa mensagem depois que a imprensa local revelou que os dois jogadores do Toluca convocados para a seleção — Jesús Gallardo e Alexis Vega — não se apresentariam para os treinamentos pré-Copa do Mundo, pois têm compromisso marcado para disputar o jogo de volta das semifinais da Copa dos Campeões da Concacaf.

A partida contra o Los Angeles FC está marcada para as 19h30 (horário local) em Toluca de Lerdo, meia hora antes do início oficial da reunião do elenco de Javier Aguirre para a preparação rumo à Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho).

"Quem não se apresentar estará fora da Copa do Mundo. Não podemos ser flexíveis, nem sequer um pouco", declarou o técnico da seleção durante uma breve coletiva de imprensa realizada horas após 'El Tri' divulgar um comunicado alertando sobre as possíveis exclusões.

A suposta ausência dos jogadores do Toluca causou incômodo no Chivas de Guadalajara, que havia liberado seus cinco jogadores convocados para a seleção, apesar de estar disputando, no momento, as quartas de final do campeonato nacional.

O presidente do Chivas, Amaury Vergara, ordenou o retorno de seus jogadores da seleção — Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado e Armando González — ao clube para se prepararem para o jogo de volta das quartas de final contra o Tigres, neste fim de semana.

À tarde, o Toluca emitiu um comunicado anunciando publicamente sua decisão de "apoiar seus jogadores convocados e a seleção mexicana, mesmo que isso vá de encontro aos próprios interesses do clube".

Vega e Gallardo foram liberados, mas o Toluca observou que, devido ao pouco tempo de aviso, os nomes dos dois jogadores "não foram retirados da lista de relacionados para a partida contra o LAFC, a fim de garantir o cumprimento dos regulamentos da Concacaf".

- "O grande dia" -

Aguirre convocou 20 jogadores para o período de treinos, todos que atuam no campeonato mexicano, que ocorrerá no Centro de Alto Rendimento da Federação Mexicana de Futebol, na Cidade do México.

Ainda em fevereiro, os clubes concordaram em liberar os jogadores ao término da temporada regular do torneio nacional Clausura e após a partida de ida das semifinais da Concacaf.

No entanto, segundo a imprensa mexicana, Gallardo e Vega, ambos convocados por Aguirre, treinaram com o Toluca na terça-feira, e o técnico Antonio Mohamed planejava escalá-los para a partida de volta das semifinais da 'Concachampions'.

"Os acordos só são válidos quando todas as partes os respeitam", declarou o presidente do Guadalajara no X.

O técnico da seleção mexicana, no entanto, afirmou que "tudo está transcorrendo exatamente como planejado".

"Ninguém rompeu o pacto até o momento", garantiu ele, ao mesmo tempo em que expressou sua gratidão ao Toluca e ao Guadalajara pela liberação dos jogadores.

"Hoje é o grande dia. Hoje começa a Copa do Mundo para nós", enfatizou 'El Vasco', que vai comandar o México pela terceira vez em uma Copa do Mundo.

O período de concentração está sendo realizado como preparação para os amistosos contra Gana (22 de maio), Austrália (30 de maio) e Sérvia (4 de junho), os últimos ajustes antes do início do Mundial.

A partida contra os australianos será disputada em Pasadena, nos Estados Unidos, enquanto os outros dois jogos ocorrerão em solo mexicano.

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