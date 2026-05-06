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Juiz dos EUA divulga suposta nota de suicídio de Jeffrey Epstein

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AFP
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Repórter
06/05/2026 23:04

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Um juiz dos Estados Unidos publicou nesta quarta-feira (6) uma nota de suicídio que supostamente foi escrita pelo criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein nas semanas anteriores à sua morte em uma prisão de Nova York.

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O companheiro de cela de Epstein disse que encontrou a carta em um livro depois que o financista tentou, sem sucesso, tirar a própria vida, semanas antes de seu falecimento em agosto de 2019.

"Eles me investigaram durante meses... Não encontraram NADA!!!", diz a nota manuscrita. "É um privilégio poder escolher o momento de dizer adeus." 

O texto termina com: "O que você quer que eu faça? Caia no choro?! Não tem graça — NÃO VALE A PENA!!"

A carta ficou sob sigilo durante anos como parte do processo penal contra o companheiro de cela de Epstein.

O juiz Kenneth Karas, do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, publicou a nota após uma solicitação do jornal The New York Times.

Embora o documento não tenha sido autenticado, foi publicado quando circulam questionamentos sobre a morte de Epstein aos 66 anos, enquanto ele aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Sua morte foi declarada como suicídio, mas numerosas negligências de segurança na prisão e a falta de gravações de câmeras de vigilância alimentam dúvidas persistentes sobre a versão oficial.

Epstein foi encontrado ferido em sua cela no final de julho de 2019, no que as autoridades classificaram como uma tentativa fracassada de suicídio. A nota teria sido escrita antes desse incidente.

O caso de Epstein segue abalando a política nos Estados Unidos e no Reino Unido, já que foram publicados documentos relacionados com a extensa investigação sobre a vida do criminoso sexual nos últimos meses.

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pnb/des/cr/vel/rpr

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