Sem Arrascaeta, Flamengo enfrenta Independiente Medellín na Libertadores

O atual campeão Flamengo terá um importante teste nesta quinta-feira (7), quando disputa sua primeira partida da Copa Libertadores de 2026 sem seu capitão e ídolo Giorgian de Arrascaeta.

O meio-campista uruguaio, três vezes campeão continental pelo time rubro-negro, deixou o campo aos 17 minutos do último jogo da equipe na competição, contra o Estudiantes de La Plata, na Argentina.

O diagnóstico: uma fratura na clavícula direita, que exigiu que ele fosse submetido a uma cirurgia. A operação encerrou prematuramente o primeiro semestre do ano para o uruguaio de 31 anos no Flamengo e ameaça sua participação na Copa do Mundo da América do Norte, que começa no dia 11 de junho.

Sem seu camisa 10, a equipe carioca vai encarar a reta final decisiva do Grupo A, no qual ocupa atualmente a liderança com sete pontos.

Nesta quinta-feira, pela 4ª rodada, o time visita o Independiente Medellín (atualmente em terceiro lugar, com 4 pontos) na segunda maior cidade da Colômbia às 19h30 no horário local (21h30 de Brasília).

O Estudiantes, atualmente na segunda colocação com 5 pontos, enfrenta o lanterna Cusco, que ainda não pontuou, nesta quarta-feira, no Peru.

- Sem Jardim -

O Flamengo tampouco contará com seu treinador, Leonardo Jardim, à beira do campo.

O técnico português e o auxiliar técnico do 'El Pincharrata', Alexandre Medina, foram expulsos na última rodada por invadirem o campo para protestar.

Poucas horas antes do confronto com o 'DIM', Jardim declarou que considerou a decisão "injusta".

"Fiquei surpreso com a expulsão", disse ele em entrevista coletiva.

Sem Arrascaeta, o Flamengo não pode correr o risco de sofrer com a falta de criatividade ofensiva.

O atacante Pedro está fazendo uma grande temporada e é um dos artilheiros do Brasileirão, com oito gols.

Gonzalo Plata também vive uma boa fase, sendo decisivo pelas pontas graças à sua velocidade e capacidade de desequilibrar as defesas adversárias.

O jogador equatoriano e Pedro haviam enfrentado tempos turbulentos no clube devido a questões disciplinares que haviam incomodado Filipe Luís, antecessor de Jardim.

"Desde o início, quando cheguei, eu os valorizei, pois passavam por um período difícil. Porém, já haviam demonstrado sua qualidade e ainda são jovens", afirmou o técnico português.

O elenco robusto do Flamengo mantém a equipe logo atrás do líder Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros estão a seis pontos da liderança e têm um jogo a menos.

- "Temos respeito por eles" -

O Independiente Medellín enfrenta uma das equipes mais fortes do continente em um momento difícil.

No último fim de semana, 'El Poderoso de la Montaña' foi eliminado do campeonato nacional após perder em casa uma partida decisiva para a classificação para a fase final da competição.

Após o jogo, o presidente do clube fez gestos provocativos em direção à torcida, criando um clima tenso.

Desta vez, Alejandro Restrepo, que comandou a equipe na derrota por 4 a 1 para o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da fase de grupos, não estará à beira do campo.

Quem assume o comando é o relativamente inexperiente Sebastián Botero, que treinou o Medellín apenas duas vezes, como interino.

Apesar de seu curto tempo no cargo, o técnico está confiante de que conseguirá uma vitória surpreendente contra o clube carioca.

"Sabemos que tipo de clube é, os jogadores que possuem e tudo o que conquistaram. Obviamente, temos respeito por eles", mas "se existe um esporte em que as condições de jogo podem ser niveladas, é o futebol", disse ele em um comunicado aos canais de mídia social do DIM.

"O elenco está ciente de que carregamos a imensa responsabilidade de lutar, mais uma vez, para chegar às oitavas de final", acrescentou.

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