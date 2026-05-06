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Manchester City conquista liga inglesa feminina

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Repórter
06/05/2026 19:34

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O Manchester City se sagrou campeão da liga inglesa de futebol feminino pela segunda vez em sua história, dez anos após sua conquista anterior, encerrando assim o longo domínio do Chelsea.

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Com 52 pontos e restando ainda um jogo a disputar, as 'Citizens' garantiram matematicamente que vão terminar na liderança da Women's Super League após o empate em 1 a 1 do Arsenal contra o Brighton, nesta quarta-feira (6). 

O Arsenal não pode mais ultrapassar o City na classificação, mesmo que vença as duas partidas que lhe restam. 

Este é o segundo revés da equipe em dois dias, ocorrendo pouco depois de sua eliminação pelo Lyon, da França, nas semifinais da Champions League feminina, competição na qual as 'Gunners' defendiam o título. 

O Chelsea (2º colocado, 46 pontos) já havia sido matematicamente afastado da disputa pelo título, encerrando um reinado de seis anos como campeão. 

Desde que a equipe feminina do Manchester City conquistou seu primeiro título da liga inglesa em 2016, Arsenal e Chelsea vinham dividindo entre si as conquistas do campeonato.

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jta/cpb/dr/cl/aam

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