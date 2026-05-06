Wall Street fecha em alta, com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

A Bolsa de Valores de Nova York fechou no azul nesta quarta-feira (6), com novos recordes para os índices Nasdaq e S&P 500, graças às esperanças de uma retomada das negociações de paz entre Washington e Teerã, e pelos bons resultados corporativos.

Nasdaq (+2,02%, 25.838,94 pontos) e S&P 500 (+1,46%, 7.365,09 pontos) alcançaram ambos seus máximos históricos. O Dow Jones, por sua vez, subiu 1,24%.

"Os investidores estão recebendo bem as notícias de que a Casa Branca estaria perto de estabelecer com o Irã as linhas gerais de um modelo de acordo para pôr fim ao conflito", explicaram os analistas do Scotiabank.

Segundo o site americano Axios, "dois responsáveis americanos e outras duas fontes informadas sobre o expediente" mencionaram "um memorando de entendimento de uma página destinado a encerrar a guerra e a estabelecer um quadro para negociações nucleares mais detalhadas".

Os Estados Unidos estariam esperando uma resposta de Teerã nas próximas 48 horas.

O presidente Donald Trump considerou nesta quarta-feira que um acordo é "muito possível" após "conversas muito boas" nas últimas horas.

Em razão disso, as cotações do petróleo despencaram.

Em paralelo, os analistas do site Briefing.com indicaram que "a dinâmica continua no setor de IA [inteligência artificial] depois de [...] resultados superiores às expectativas".

As ações da fabricante americana de semicondutores Advanced Micro Devices (AMD) dispararam 18,64%, para 421,46 dólares, impulsionadas por projeções e resultados financeiros melhores que os previstos.

Na próxima sexta-feira, os investidores estarão atentos à publicação dos dados de emprego nos Estados Unidos correspondentes ao mês de abril.

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