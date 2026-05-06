FBI faz revista em gabinete de congressista democrata na Virgínia

O FBI realizou uma operação, nesta quarta-feira (6), no escritório e em um negócio de uma congressista democrata de destaque da Virgínia como parte de uma investigação por corrupção, reportou a imprensa americana.

Louise Lucas, congressista veterana do Senado estadual da Virgínia, é coproprietária de um estabelecimento legal de cannabis, alvo da investigação, segundo a emissora Fox News e o jornal The New York Times.

O FBI informou que estava "executando uma ordem de revista federal autorizada por um tribunal" em Portsmouth, na Virgínia, como parte de uma investigação em curso, mas se negou a especificar do que se tratava.

Lucas foi uma figura crucial no esforço recente para definir os distritos eleitorais federais na Virgínia, uma iniciativa que poderia permitir aos democratas obter quatro assentos mais na Câmara de Representantes.

O Times reportou que a investigação por corrupção começou durante o governo Biden, mas um congressista democrata da Virgínia questionou se a operação desta quarta-feira tinha motivações políticas.

"Enquanto esperamos para conhecer todos os detalhes da investigação, deve-se reconhecer que esta revista do FBI ocorre no contexto mais amplo de abuso reiterado do Departamento de Justiça do presidente (Donald) Trump para atacar seus supostos adversários políticos", declarou o representante democrata Bobby Scott em um comunicado.

Scott destacou o recente indiciamento do ex-diretor do FBI James Comey, crítico aberto do presidente, por supostamente ameaçar a vida de Trump, assim como uma tentativa frustrada de apresentar acusações contra outra inimiga, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

Nos últimos meses, republicanos e democratas têm se envolvido em uma dura batalha para redefinir os distritos eleitorais com vistas às eleições legislativas de meio de mandato, em novembro.

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