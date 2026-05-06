PSG elimina Bayern e vai enfrentar Arsenal na final da Champions
compartilheSIGA
O Paris Saint-Germain vai defender seu título da Liga dos Campeões após eliminar o Bayern de Munique nas semifinais, empatando em 1 a 1 no jogo de volta desta quarta-feira (6), na Alemanha, uma semana após sua dramática vitória por 5 a 4 em Paris.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O atacante francês Ousmane Dembélé abriu o placar para o PSG logo aos 3 minutos e o inglês Harry Kane empatou nos acréscimos (90+4').
No dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, o time parisiense vai enfrentar o Arsenal, que se classificou na terça-feira para a segunda final de sua história, ao eliminar o Atlético de Madrid.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ali-tba-dar/cpb/aam