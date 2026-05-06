PSG elimina Bayern e vai enfrentar Arsenal na final da Champions

AFP
AFP
06/05/2026 18:12

O Paris Saint-Germain vai defender seu título da Liga dos Campeões após eliminar o Bayern de Munique nas semifinais, empatando em 1 a 1 no jogo de volta desta quarta-feira (6), na Alemanha, uma semana após sua dramática vitória por 5 a 4 em Paris.

O atacante francês Ousmane Dembélé abriu o placar para o PSG logo aos 3 minutos e o inglês Harry Kane empatou nos acréscimos (90+4'). 

No dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, o time parisiense vai enfrentar o Arsenal, que se classificou na terça-feira para a segunda final de sua história, ao eliminar o Atlético de Madrid. 

