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Petróleo fecha em queda diante de perspectiva de acordo entre EUA e Irã

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AFP
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Repórter
06/05/2026 17:38

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Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (6), diante da perspectiva de novas negociações entre Estados Unidos e Irã, depois que o presidente americano, Donald Trump, disse que vê "boas possibilidades" de um acordo com Teerã.

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A cotação do barril de tipo Brent para entrega em julho recuou 7,83%, situando-se a 101,27 dólares. 

Já o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em junho, caiu 7,03%, a 95,08 dólares.

Durante a sessão, os preços chegaram a cair 12%. O Brent foi cotado a 96,75 dólares. 

"Os preços refletem uma imensa esperança" de uma trégua duradoura no Oriente Médio, ressaltou Stephen Schork, do The Schork Group, em declarações à AFP. 

Nesta quarta, Trump considerou "muito possível" chegar a um acordo com o Irã após ter mantido, segundo ele, "conversas muito boas" nas últimas 24 horas.

"Se o Irã aceitar o que foi acordado, o que talvez seja uma suposição importante, a já lendária operação 'Fúria Épica' estará terminada", escreveu o presidente em sua plataforma, Truth Social.

"Pode ser a primeira vez que estamos realmente perto de um acordo entre Irã e Estados Unidos", avaliou, por sua vez, Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.

Teerã anunciou que está "analisando" a proposta americana.

Segundo o portal de notícias americano Axios, o plano de Washington implicaria que as duas partes suspendam as restrições ao trânsito pelo Estreito de Ormuz, o ponto mais vigiado pelo mercado petrolífero.

Uma volta à normalidade dos fluxos de petróleo que transitam pelo Estreito de Ormuz "é crucial", pois os volumes exportados do Golfo diminuíram "em cerca de 13 milhões de barris diários" e o mercado está "mais vulnerável a cada dia" a essas perdas, afirmam os analistas da companhia ING.

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