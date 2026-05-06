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Anthropic utilizará centros de dados da SpaceX para sua IA

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Repórter
06/05/2026 16:04

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A Anthropic anunciou nesta quarta-feira (6) uma parceria com a SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk, para utilizar toda a capacidade de computação do seu centro de dados Colossus One, dedicado até agora à inteligência artificial (IA) do bilionário americano.

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Este novo acordo permitirá à Anthropic duplicar os limites de uso do Claude Code para seus assinantes dos planos Pro, Max, Team e Enterprise, indicou Ami Vora, diretora de produtos da empresa.

A companhia está sob forte pressão para atender à crescente demanda na sua concorrência com a OpenAI, criadora do ChatGPT.

"Estamos tornando isso possível ao ampliar as nossas parcerias de computação. Fizemos uma parceria com a SpaceX para utilizar toda a capacidade do seu centro de dados Colossus One e estamos investindo isso diretamente em benefício dos desenvolvedores individuais e das pequenas equipes", declarou Vora no palco da conferência anual para desenvolvedores da Anthropic em São Francisco.

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bl/tu/spi/mr/dga/ic/am

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