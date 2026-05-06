FBI investiga fontes de artigo sobre problemas com álcool de seu diretor

O FBI abriu uma investigação sobre os vazamentos que serviram de base para um artigo que relatava que o diretor do FBI, Kash Patel, tem problemas com álcool, informou o canal MS Now.

Patel entrou com um processo por difamação em abril contra a revista The Atlantic e a autora do artigo, Sarah Fitzpatrick, que citou "episódios de consumo excessivo de álcool" e "ausências inexplicáveis" por parte do diretor.

A investigação sobre esses vazamentos é incomum, pois não se baseia na divulgação de informações confidenciais e se concentra em revelações feitas a uma jornalista, enfatizam fontes citadas pelo MS Now.

"Se confirmada, uma investigação criminal do FBI sobre vazamentos direcionados à nossa jornalista representaria um ataque à liberdade de imprensa e à Primeira Emenda da Constituição", que garante a liberdade de expressão, disse Jeffrey Goldberg, editor-chefe da The Atlantic, em um comunicado.

"Não nos deixaremos intimidar por investigações ilegítimas ou outros atos de retaliação com motivação política", acrescentou.

Um porta-voz do FBI negou a existência dessa investigação à revista: "Isso é completamente falso. Não existe tal investigação, e a jornalista em questão não é alvo de nenhuma investigação."

Patel denunciou em seu processo judicial de abril "um ataque difamatório, malicioso e tendencioso" e reclamou do uso de fontes anônimas no artigo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sst/bar/dga/nn/aa