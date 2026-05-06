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Avião com casos suspeitos de hantavírus fez escala nas Canárias para reparar 'bolha de isolamento'

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AFP
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Repórter
06/05/2026 14:41

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Um avião-ambulância que transporta dois casos suspeitos de hantavírus de Cabo Verde fez escala nas Canárias nesta quarta-feira (6) para reparar a "bolha de isolamento" de uma das pessoas, informou à AFP uma fonte do governo regional do arquipélago espanhol. 

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"Não se tratava de reabastecimento (...). A bolha de isolamento de um paciente estava avariada e eles fizeram escala para consertá-la", indicou a fonte, que acrescentou que Marrocos recusou a escala. 

Ninguém vai embarcar nem desembarcar da aeronave, que seguirá seu itinerário previsto rumo aos Países Baixos, afirmou.

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rbj/mdm/liu/an/erl/jc

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