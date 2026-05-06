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EUA afirma ter disparado contra navio que tentou romper bloqueio aos portos iranianos

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AFP
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Repórter
06/05/2026 14:41

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Um caça da Marinha dos Estados Unidos disparou contra o leme de um petroleiro e o deixou fora de serviço após a embarcação tentar furar o bloqueio imposto por Washington aos portos iranianos, informou o Exército americano nesta quarta-feira (6). 

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As forças americanas advertiram o navio de bandeira iraniana de que ele estava violando o bloqueio, mas sua tripulação "não acatou a ordem". Sendo assim, um caça F/A-18 Super Hornet dos EUA "atingiu o leme do petroleiro disparando várias rajadas de seu canhão de 20 mm", afirmou o Centcom, comando responsável pelas operações militares no Oriente Médio, em um comunicado.

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