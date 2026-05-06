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Principal negociador do Irã diz que EUA busca forçar 'rendição' de Teerã

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AFP
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Repórter
06/05/2026 13:16

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O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira (6) que Washington busca a rendição de Teerã por meios diversos, incluindo um bloqueio naval.

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"O inimigo, em seu novo plano, busca, através de um bloqueio naval, pressão econômica e manipulação midiática, destruir a coesão do país para nos obrigar a nos render", declarou Ghalibaf em uma mensagem de voz publicada em seu canal oficial no Telegram.

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rkh/smw/mab/jvb/yr-jc

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