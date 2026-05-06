Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Startup franco-americana Genesis AI revela seu primeiro modelo de robô

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/05/2026 12:52

compartilhe

SIGA

A startup franco-americana Genesis AI apresentou, nesta quarta-feira (6), seu primeiro modelo de inteligência artificial (IA) para robôs, juntamente com uma mão robótica capaz de realizar tarefas precisas, em meio à corrida por robôs inteligentes que se intensifica em todo o mundo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Chamado de "GENE-26.5", este modelo alimenta uma mão robótica equipada com uma luva com sensores táteis, permitindo coletar dados e "executar tarefas manuais complexas e demoradas", afirmou a empresa em um comunicado. 

Em vídeos de demonstração fornecidos pela Genesis AI, um robô equipado com este dispositivo aparece preparando uma vitamina, fazendo ovos mexidos, tocando piano e até mesmo manipulando uma pipeta de laboratório. 

Um dos desafios para os modelos de IA generativa aplicados à robótica é dominar tarefas precisas que combinam visão e relações espaciais entre objetos. 

Muitas empresas que afirmam ter humanoides "autônomos" estão, na verdade, usando robôs operados remotamente. 

A Genesis AI disse à AFP que as mãos robóticas em seus vídeos não eram controladas à distância.

A startup, que conta com cerca de sessenta funcionários e escritórios em Paris e Palo Alto, Califórnia, planeja apresentar em breve um robô totalmente funcional. 

Para treinar o robô, a empresa sugere que seus funcionários usariam luvas enquanto realizam tarefas, gerando dados que formarão uma "biblioteca de habilidades manuais". 

A empresa também utiliza "vídeos em primeira pessoa capturados por operadores usando câmeras", de acordo com o comunicado. 

A mão robótica deverá estar disponível comercialmente em pequena escala ainda este ano, afirmou a empresa. 

Embora o dispositivo seja atualmente fabricado na China, a Genesis AI afirma estar trabalhando para internalizar a produção até 2027.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dax/mch/fmp/mab/jvb/aa-jc

Tópicos relacionados:

ciencia empresas eua franca ia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay