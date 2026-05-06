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Fifa amplia punição do argentino Prestianni, que pode cumprir suspensão na Copa

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Repórter
06/05/2026 12:52

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A Fifa ampliou para nível mundial os efeitos da punição do argentino Gianluca Prestianni, que foi suspenso por seis jogos pela Uefa por ter ofendido o brasileiro Vinícius Júnior em jogo da Liga dos Campeões, informou à AFP um porta-voz da entidade máxima do futebol nesta quarta-feira (6).

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Prestianni já cumpriu um desses jogos ao ter ficado de fora da volta da repescagem da Champions contra o Real Madrid.

Com esta decisão do Comitê Disciplinar da Fifa, a pedido da Uefa, o atacante de 20 anos perderá os dois primeiros jogos da Argentina na Copa do Mundo (11 de junho - 19 de julho), caso seja convocado para o torneio.

Prestianni tem apenas quatro minutos em campo pela 'Albiceleste', ao entrar em um amistoso contra Angola em novembro.

No jogo de ida da repescagem da Champions entre Benfica e Real Madrid, em fevereiro, Vini Jr. denunciou ter sido chamado de "macaco" pelo argentino.

O árbitro interrompeu a partida por dez minutos e, dias depois, Prestianni foi suspenso provisoriamente para o jogo de volta.

O jogador do Benfica negou as acusações em sua conta no Instagram, alegando que Vini "infelizmente interpretou mal o que acreditou que ouviu".

Segundo o canal ESPN, o argentino se defendeu na Uefa afirmando ter proferido um insulto homofóbico em espanhol, e não um insulto racista.

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cfe/pm/raa/cb-jc

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