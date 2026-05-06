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Irã está analisando proposta dos EUA para encerrar a guerra (imprensa iraniana)

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AFP
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Repórter
06/05/2026 11:42

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A proposta dos Estados Unidos para encerrar a guerra está "em análise", declarou nesta quarta-feira (6) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, citado pela imprensa local.

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"O plano e a proposta dos Estados Unidos continuam em análise", afirmou Esmaeil Baqaei à agência de notícias ISNA, acrescentando que Teerã transmitirá seus pontos de vista ao Paquistão, mediador na crise, uma vez que definir "sua posição".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira que deseja que a guerra "termine", mas ameaçou ataques mais intensos caso Teerã rejeite as condições.

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rkh/jfx/erl/jvb/yr/fp

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