França posiciona porta-aviões para eventual missão em Ormuz (Presidência)

A passagem do porta-aviões francês Charles de Gaulle pelo Canal de Suez é um "sinal" de que uma coalizão de países não beligerantes está "pronta" para garantir a segurança no Estreito de Ormuz, indicou a Presidência francesa nesta quarta-feira (6).

O envio da embarcação da Marinha francesa para a região do Golfo é parte da iniciativa da França e do Reino Unido de promover uma missão que garanta a segurança nesse estreito crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

Sua passagem pelo Canal de Suez é "um sinal de que não apenas estamos prontos para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, mas também de que somos capazes de fazê-lo", afirmou um assessor do presidente francês, Emmanuel Macron.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fff-tjc/jvb/jc/fp