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Chanceler do Irã deseja que a China apoie um 'novo marco regional do pós-guerra'

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AFP
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Repórter
06/05/2026 11:06

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira (6) que Teerã espera que a China apoie um "novo marco regional do pós-guerra" após o conflito com os Estados Unidos. 

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Reiterando a confiança do Irã na China, Araghchi declarou na rede social X que seu país "espera" que Pequim "apoie o estabelecimento de um novo marco regional do pós-guerra que possa equilibrar o desenvolvimento e a segurança".

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rkh/smw/mab/jvb/fp/aa

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