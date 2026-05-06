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Criação de emprego no setor privado dos EUA superou as expectativas em abril

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Repórter
06/05/2026 10:30

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A criação de empregos no setor privado dos Estados Unidos em abril superou em muito as expectativas, segundo a pesquisa ADP/Stanford Lab divulgada nesta quarta-feira (6).

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Os empregadores privados criaram 109.000 vagas, o ritmo mais acelerado de criação de empregos desde janeiro de 2025, segundo a ADP. Economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal previam 84.000. 

Os números são divulgados dois dias antes da publicação dos dados oficiais de emprego do governo americano. Essa pesquisa é frequentemente considerada um indicador das tendências do mercado de trabalho, embora os relatórios possam divergir. 

"Pequenas e grandes empresas estão contratando, mas estamos vendo uma fragilidade no segmento de empresas de médio porte", disse a economista-chefe da ADP, Nela Richardson. 

Segundo a ADP, "a força contínua do setor de saúde, juntamente com a recuperação do comércio, transporte e serviços públicos, impulsionou a aceleração das contratações no mês passado". 

Os salários dos funcionários que permaneceram em seus empregos aumentaram 4,4% em abril em comparação com o mesmo período do ano anterior, o que representa uma desaceleração no crescimento salarial em relação a março (4,5%).

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bys/bgs/nn/dga/aa

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