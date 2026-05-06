Musk destina US$ 55 bilhões para fabricar chips para IA e centros de dados espaciais
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Elon Musk planeja investir pelo menos 55 bilhões de dólares (270 bilhões de reais) no projeto "Terafab", uma fábrica de chips para inteligência artificial (IA), robótica e centros de dados no espaço, segundo um anúncio publicado nesta quarta-feira (6) no Texas.
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"O investimento de capital estimado para as fases iniciais é de 55 bilhões de dólares", de um investimento total de aproximadamente 119 bilhões de dólares (585 bilhões de reais), afirma o texto publicado no site do condado de Grimes, no Texas.
"Terafab" será construído em um terreno localizado "próximo ao reservatório de Gibbons Creek", segundo a mesma fonte. Trata-se de um lago artificial criado na década de 1980, 130 km a noroeste de Houston, para resfriar uma usina elétrica.
Quando anunciou o projeto em março, o bilionário estabeleceu a meta de produzir um terawatt de potência de cálculo por ano. Um terawatt equivale a um trilhão de watts.
Musk especificou então que o projeto seria realizado por sua empresa de veículos elétricos, a Tesla, e sua empresa espacial, a SpaceX.
O documento do condado de Grimes menciona apenas a SpaceX nesta fase.
Elon Musk acredita que o Terafab é essencial porque a demanda por potência de cálculo da Tesla e da SpaceX excederá em muito a dos fornecedores globais de chips.
A longo prazo, o projeto visa produzir chips capazes de suportar entre 100 e 200 gigawatts de potência computacional na Terra e um terawatt no espaço.
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