Dois aviões com casos suspeitos de hantavírus decolaram de Cabo Verde
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Três pessoas com suspeita de terem contraído hantavírus foram retiradas, nesta quarta-feira (6), por ambulância aérea do Aeroporto da Praia, em Cabo Verde, com destino aos Países Baixos, confirmou um jornalista da AFP.
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Os três, dois tripulantes infectados e um contato próximo, cujo estado de saúde é "estável", já haviam sido retirados anteriormente por barco do cruzeiro MV Hondius, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Segundo o site Flightradar24, o primeiro avião decolou para Amsterdã, onde a previsão era de que pousasse por volta das 19h30 (14h30 no horário de Brasília), mas o destino do segundo avião não foi especificado.
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