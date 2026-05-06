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Dois aviões com casos suspeitos de hantavírus decolaram de Cabo Verde

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AFP
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Repórter
06/05/2026 09:53

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Três pessoas com suspeita de terem contraído hantavírus foram retiradas, nesta quarta-feira (6), por ambulância aérea do Aeroporto da Praia, em Cabo Verde, com destino aos Países Baixos, confirmou um jornalista da AFP. 

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Os três, dois tripulantes infectados e um contato próximo, cujo estado de saúde é "estável", já haviam sido retirados anteriormente por barco do cruzeiro MV Hondius, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Segundo o site Flightradar24, o primeiro avião decolou para Amsterdã, onde a previsão era de que pousasse por volta das 19h30 (14h30 no horário de Brasília), mas o destino do segundo avião não foi especificado.

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str-els/avl-jvb/an/aa

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