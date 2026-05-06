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Cruzeiro afetado por hantavírus atracará na ilha canária de Tenerife

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Repórter
06/05/2026 09:42

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O navio de cruzeiro afetado por um surto de hantavírus atracará "dentro de três dias" no porto de Granadilla, na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, anunciou a ministra da Saúde espanhola, apesar da oposição do governo regional do arquipélago. 

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"Será implementado um mecanismo conjunto de avaliação sanitária e evacuação para repatriar todos os passageiros. A menos que estejam incapacitados por razões médicas, todos os passageiros estrangeiros serão repatriados", afirmou a ministra Mónica García durante uma conferência de imprensa.

Os 14 espanhóis a bordo do MV Hondius serão transferidos para o Hospital Militar Gómez Ulla, em Madri, acrescentou.

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rbj/rs/an/aa

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