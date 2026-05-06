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Tailândia reforçará vigilância dos turistas após práticas sexuais em público

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AFP
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Repórter
06/05/2026 09:18

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O governo tailandês prometeu reforçar a vigilância sobre os turistas após uma série de incidentes de caráter sexual que, segundo o Executivo, prejudicam a imagem do país, muito dependente do turismo. 

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Turistas acusados de "comportamento inadequado" serão alvos de medidas legais, informou em um comunicado o gabinete do primeiro-ministro, Anutin Charnvirakul. 

"As medidas têm como objetivo proteger os valiosos valores culturais da Tailândia", acrescentou. As operações policiais serão intensificadas nas áreas de lazer.

O anúncio acontece após um incidente na noite de segunda-feira na ilha de Phuket, onde um casal foi surpreendido praticando sexo oral a bordo de um tuk-tuk.

Um espanhol de 41 anos e uma peruana de 43 admitiram o fato e podem enfrentar um processo de expulsão, informou a polícia de imigração. 

Segundo a imprensa local, dois casais de franceses foram expulsos de Phuket em fevereiro e março depois que foram filmados durante relações sexuais, o primeiro em tuk-tuk e o outro em uma praia. 

A nudez ou atos sexuais em público podem ser punidos na Tailândia com uma multa de até 5.000 bahts (750 reais).

Apesar da fama como um destino festivo, a Tailândia, majoritariamente budista, continua sendo um país socialmente conservador, onde as demonstrações públicas de afeto são criticadas. 

O setor de turismo é vital para a economia, mas o número de visitantes ainda não retornou aos níveis anteriores à pandemia de covid-19. 

O país do sudeste asiático espera receber 33,5 milhões de turistas estrangeiros em 2026, quase dois milhões a menos do que o previsto inicialmente, em parte devido à guerra no Oriente Médio.

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tak/sdu/emp/mab/pb/fp/aa

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