Papa Leão XIV celebrará missa na Sagrada Família de Barcelona em 10 de junho

O papa Leão XIV celebrará uma missa na basílica da Sagrada Família, em Barcelona, no dia 10 de junho, segundo a agenda da viagem do pontífice à Espanha entre 6 e 12 de junho, anunciada nesta quarta-feira pelo Vaticano e pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE).

"Há uma grande expectativa", declarou o arcebispo de Barcelona, Juan José Omella, em entrevista coletiva em Madri.

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