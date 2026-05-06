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Papa Leão XIV celebrará missa na Sagrada Família de Barcelona em 10 de junho

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Repórter
06/05/2026 07:42

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O papa Leão XIV celebrará uma missa na basílica da Sagrada Família, em Barcelona, no dia 10 de junho, segundo a agenda da viagem do pontífice à Espanha entre 6 e 12 de junho, anunciada nesta quarta-feira pelo Vaticano e pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE).

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"Há uma grande expectativa", declarou o arcebispo de Barcelona, Juan José Omella, em entrevista coletiva em Madri.

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rbj/rs/pb/fp

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