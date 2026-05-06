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Atirador que matou 15 pessoas em ataque antissemita em praia na Austrália recebe novas acusações

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Repórter
06/05/2026 06:54

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O homem acusado de matar 15 pessoas em um tiroteio em massa na famosa praia australiana de Bondi enfrentará várias acusações adicionais, segundo documentos judiciais divulgados nesta quarta-feira (6).

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Naveed Akram é acusado de atirar contra famílias judias que comemoravam o Hanukkah à beira-mar, em dezembro.

O homem de 24 anos já recebeu dezenas de acusações por crimes graves, incluindo 15 de homicídio e por cometer um ato terrorista.

Os documentos judiciais revelaram que ele enfrenta outras 19 acusações, várias por atirar com a intenção de matar, ferir com a intenção de matar e disparar uma arma de fogo com a intenção de evitar a prisão.

Akram está detido em uma prisão de segurança máxima e não revelou como se pronunciará no tribunal. 

Seu pai e coautor do ataque, Sajid, de 50 anos, morreu ao ser baleado pela polícia durante o ataque. 

O massacre provocou um debate nacional sobre o antissemitismo no país e a falta de proteção para os judeus australianos.

Audiências públicas organizadas como parte da investigação do tiroteio revelaram um aumento do antissemitismo na Austrália desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

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sft/djw/tc/mas/fp

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