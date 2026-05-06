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China faz apelo por reabertura do Estreito de Ormuz o 'mais rápido possível'

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AFP
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Repórter
06/05/2026 06:42

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O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, pediu nesta quarta-feira (6) uma interrupção "completa" das hostilidades no Oriente Médio e fez um apelo aos governos do Irã e dos Estados Unidos pela reabertura do Estreito de Ormuz "o mais rápido possível".

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O apelo aconteceu após uma reunião em Pequim com o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi. 

"A China considera que é necessário alcançar, sem demora, um cessar completo dos combates, que é ainda mais inaceitável retomar as hostilidades, e que é essencial continuar negociando", declarou Wang Yi, citado em um comunicado publicado por seu ministério. 

"A China espera que as partes respondam o mais rápido possível ao apelo urgente da comunidade internacional para uma retomada normal e segura do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz", acrescentou o ministro.

Pequim foi diretamente afetada pelo bloqueio de Ormuz. Mais da metade de suas importações marítimas de petróleo bruto procede do Oriente Médio e passa pelo estreito, segundo a consultoria Kpler.

Em represália à campanha de Israel e dos Estados Unidos contra o país, o Irã praticamente bloqueou Ormuz. Mas a obstrução é dupla, porque desde meados de abril as forças americanas aplicam um bloqueio naval aos portos iranianos, uma medida que deve prosseguir, afirmou na terça-feira o presidente Donald Trump. 

O chanceler chinês também mencionou a divergência sobre o programa nuclear iraniano, que, segundo Israel e Estados Unidos, teria a ambição de desenvolver a bomba atômica, o que a República Islâmica nega.

"A China celebra o compromisso do Irã de não desenvolver armas nucleares e considera que o Irã tem o direito legítimo de utilizar pacificamente a energia nuclear", ou seja, para fins civis, acrescentou Wang. 

Pequim atua discretamente para tentar solucionar a crise desencadeada no Oriente Médio com a ofensiva israelense-americana contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro. 

A diplomacia chinesa influenciou o frágil cessar-fogo em vigor entre Washington e Teerã desde 8 de abril.

A China "desempenhará um papel mais importante na restauração da paz e da calma no Oriente Médio", prometeu o chanceler.

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ehl-lal/avl/mas/fp

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