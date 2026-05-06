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Chanceleres de China e Irã se reúnem em Pequim, segundo mídia estatal chinesa

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AFP
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Repórter
06/05/2026 00:00

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O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, recebeu nesta quarta-feira (6, data local) em Pequim seu par iraniano, Abbas Araghchi, para manter conversas, informou a agência estatal de notícias chinesa Xinhua, sem dar mais detalhes.

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Araghchi tinha uma reunião agendada com Wang para "tratar das relações bilaterais e dos acontecimentos regionais e internacionais" no contexto da guerra no Oriente Médio, informou anteriormente a agência de notícias iraniana Fars.

A viagem do chanceler iraniano acontece às vésperas da visita a Pequim do presidente americano Donald Trump, programada para os dias 14 e 15 de maio. Considerada uma aliada de Teerã, a China é um dos principais importadores de petróleo da República Islâmica.

Trump suspendeu horas antes a operação de escolta de barcos através do estratégico Estreito de Ormuz, vigente há um dia, com o objetivo de conseguir um acordo com a República Islâmica para pôr fim ao conflito que afetou toda a região.

Desde o início da guerra em 28 de fevereiro por uma ofensiva israelense e americana contra o Irã, Teerã controla essa via crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos. 

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bur-phs/jnd/arm/lb/mvl/rpr

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