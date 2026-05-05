Chanceler do Irã chega à China, anuncia imprensa iraniana

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, chegou a Pequim para se reunir nesta quarta-feira (6, data local) com seu par chinês, Wang Yi, e discutir, entre outros temas, a guerra no Oriente Médio, anunciaram as agências iranianas Fars e Tasnim.

Esta viagem acontece às vésperas da visita a Pequim do presidente americano Donald Trump, programada para os dias 14 e 15 de maio. Considerada uma aliada de Teerã, a China é um dos principais importadores de petróleo da República Islâmica.

Trump suspendeu horas antes a operação de escolta de barcos através do estratégico Estreito de Ormuz, vigente há um dia, com o objetivo de conseguir um acordo com a República Islâmica para pôr fim ao conflito que afetou a toda a região.

Desde o início da guerra em 28 de fevereiro por uma ofensiva israelense e americana contra o Irã, Teerã controla essa via crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

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