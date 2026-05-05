Casemiro acha "difícil" United renovar seu contrato, apesar dos apelos da torcida

O volante Casemiro disse achar "difícil" que o Manchester United mude de ideia e renove seu contrato, que expira ao final da temporada europeia, apesar dos recentes apelos dos torcedores do clube inglês para que ele permaneça.

Os 'Red Devils' anunciaram em janeiro que não estenderiam o vínculo com o aguerrido meia de 34 anos e, com isso, ele deixará o clube como agente livre.

O jogador da seleção brasileira se tornou uma peça indispensável na equipe titular de Michael Carrick no United, que atualmente ocupa a terceira colocação na Premier League, que garante a classificação da equipe para a próxima edição da Uefa Champions League.

Seu nível de desempenho e seu comprometimento inspiraram parte da torcida a entoar cânticos pedindo a renovação de seu contrato por, pelo menos, mais um ano.

"É claro que eu vou tomar uma decisao no final de temporada. Mas acho dificil, acho que não tem chance. Principalmente por isso que eu falei, é sair pela porta grande", disse Casemiro em uma entrevista publicada nesta terça-feira pela ESPN Brasil.

"Acho que, se tem uma coisa que eu mais vou levar com carinho desses meus quatro anos aqui, são os fãs comigo. Mas, não, acho que já terminou. Terminou aqui o ciclo", acrescentou.

Casemiro parece ter uma vaga garantida na seleção brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, que disputará a Copa do Mundo de 2026. O técnico italiano, que o dirigiu no Real Madrid, anunciará a lista de convocados no dia 18 de maio.

O meio-campista não deu pistas sobre onde continuará sua carreira, mas afirmou que os desejos de sua família serão um fator crucial na definição de seu destino.

Segundo a imprensa, o Inter Miami, de Lionel Messi, tem interesse em contratá-lo.

"Preciso pensar junto com eles, porque a tomada de decisão agora é muito importante. Ainda tenho que analisar as coisas. Graças a Deus as coisas estão acontecendo muito bem e está sendo um final de temporada muito bom para mim, uma temporada muito boa para mim", afirmou.

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